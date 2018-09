Èxit a solsona

El cicle formatiu de grau superior d'educació infantil que ofereix l'institut Francesc Ribalta de Solsona no només s'ha salvat sinó que ho ha fet amb un important creixement de la matriculació. A Solsona només s'imparteixen dos cicles superiors en anys alternatius, i la desaparició del d'educació infantil hauria suposat una reculada important de l'oferta a la ciutat. Afortunadament, el centre es va negar a resignar-se i va mobilitzar les forces que tenia al seu abast i les institucions locals per aconseguir que la Generalitat fes marxa enrere de la supressió que havia decidit al·legant falta de places. Malgrat la insistència del Govern a mantenir el seu criteri, finalment la campanya de l'institut va emparaular quinze sol·licituds que van convèncer Ensenyament d'obrir la prematriculació. Finalment, han estat vint. És un èxit i el just premi a l'esforç del centre, que ha demostrat un ferm compromís amb la ciutat. És pertinent també una reflexió en el sentit que, en ciutats petites, per mantenir certs estudis no n'hi ha prou d'oferir-los. Cal defensar-los fent feina per omplir-los.