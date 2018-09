La seguretat no va bé

Acostumats al relat acomodatici que els Mossos fan cada any quan presenten el balanç anual d'activitat delictiva, les dades del ministeri d'Interior ens fan un retrat que s'ajusta molt més a la vivència real dels ciutadans: les dades diuen que d'un any a un altre a Manresa les infraccions penals han crescut amb força, un 21% (la tercera ciutat on més creixen a Catalunya) i que concretament els robatoris amb força a domicilis (les llars on els han rebentat la porta) han crescut un 50% i ja se'n produeix gairebé un cada tres dies. Els furts al carrer estan estabilitzats, però n'hi ha entre un i dos cada dia, al marge que, d'altra banda, molts dels poc importants no es denuncien. Manresa continua sent una ciutat segura, però la possibilitat de patir un furt o que t'entrin a casa ja no és remota; ara passa, i els ciutadans ho perceben clarament. Per evitar que les sensacions vagin al davant de la realitat el més adient que podrien fer les autoritats -l'Ajuntament el primer- és admetre que les coses no van bé i prendre mesures visibles. Més Mossos al carrer i una Policia Local més resolutiva, per començar.