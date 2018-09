Valtònyc: ¡HQH!

Ja em perdonaran però em surt del cor l'herència familiar de menestralia malparlada i no trobo manera més precisa de definir el que suposa per a la justícia espanyola la decisió belga sobre Valtònyc. Ho dic així: «¡¡Hòossstiaaaaa, Quina Hòoossssstiaaaaa!!». Amb la judicatura hispànica llançada a salvar la unitat de la pàtria per damunt de les seves possibilitats, i amb Valtònyc esdevingut una mena de barri perifèric de la mateixa causa, resulta que els fets que l'Audiència Nacional ha considerat mereixedors de tres anys i mig de presó, a Bèlgica són considerats simple exercici de la llibertat d'expressió. Uala. És una puntada de peu al mig del codi genital dels jutges desautoritzats i dels que en comparteixen l'esperit. Em deleixo per veure què diran els aristòcrates de la judicatura la pròxima vegada que compareguin amb el ponxo negre i carregats de medalles. I no deixa de ser curiós que, el mateix dia, Pedro Sánchez anunciï una reforma exprés de la Constitució (curiós artefacte que tan aviat és de ferro colat com de blandiblup) per acabar amb els aforaments. A veure si resultarà que els polítics promotors de la reforma no pretenen acabar amb un privilegi, sinó que van descobrint que caure en mans de les Lamelas i els Llarenas no és un xollo sinó un perill, i prefereixen anar a parar a un humil jutjat d'instrucció del més modest partit judicial, on hi ha gent que potser és més persona i té massa feina per posar-se a buscar medalles de salvador del món.