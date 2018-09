Abaixar les notes a les dones

Aquest terrible pecat –i greu injustícia– no pot ser obra, només, d´una ment masclista. També sorgeix d´una ment malalta i dolenta. Però es veu que no és obra d´una sola ment sinó de tots els responsables de la gestió educativa de la Universitat Mèdica de Tòquio.

Ja sabem que la societat japonesa ha estat i continua sent, encara, una societat patriarcal en què les dones es consideren subordinades als homes. La nipona és una cultura mil·lenària on la figura femenina sempre ha estat relegada a un segon pla. Japó és la tercera economia més gran del món. Però, segons el Fòrum Econòmic Mundial, ocupa el lloc 104 en el rànquing d´igualtat de gènere, realitzat entre 147 països.

L´equip directiu d´aquesta universitat –per cert, una de les més bones del país–, en veure que les classes se´ls començaven a emplenar de noies llestes, treballadores, voluntarioses, perseverants... no van tenir sinó la perversa idea d´abaixar-los les notes a elles i apujar-les a ells perquè, no tenint tan imbuïdes les qualitats de la voluntat i l´esforç, ells anaven quedant endarrere.

Vaja, que les autoritats japoneses volien tenir més metges que metgesses! Horrible iniquitat!

A Catalunya, a la fornada de metges que van acabar l´any 2013, a l´orla del meu fill, he pogut comptar-hi 106 noies i només 47 nois. Al Japó deuria passar més o menys el mateix, i els responsables van tirar pel dret per afavorir els homes. Com es pot estar al capdavant d´una gestió educativa amb aquesta malsana educació?

Bé, de fet, allà a les Espanyes, ja sabem que pots aprovar carreres de Dret, si ets del PP (i perquè no en sabem més casos), en un temps rècord de 7 mesos i, quasi, sense ni passar per les classes, ni fer exàmens ni presentar els treballs. Però Espanya té figues d´un altre paner. Ells no ho fan per masclisme, perquè a les dones, les que són de la seva corda, també els regalen títols. La pàtria ho fa per patriotisme, perquè tots hi surtin guanyant. Penós!

Tanmateix, les respostes als semblants delictes han estat ben dissemblants. Allí, a la Meseta, treuen pit, giren la troca i acaben incriminant els que els contradiuen.

En canvi al Japó, per la foto que s´adjunta a la notícia, es pot veure dos dels responsables, davant d´un nombrós públic, amb el cap acotat i demanant disculpes a tota la societat. Encara que no hi diu que els hagin fet dimitir. Potser perquè són homes...

Una noia de les japoneses afectades va declarar: «Vaig ignorar els meus pares, que em van dir que les dones no pertanyien a l´àmbit acadèmic... i vaig anar a la millor universitat del país... l´enemic no el tenia a casa, sinó a tota la societat». I va afegir: «En les entrevistes de feina em deien: si fossis un home, et contractaríem ara mateix».

I és que el coneixement no distingeix entre homes i dones. Però la voluntat i l´esforç potser sí.