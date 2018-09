Un marc per a la mina

El Pla Director de la Mineria del Bages ha esgotat la seva llarguíssima tramitació urbanística i ha quedat enllestit, pendent només de la formalitat final de les signatures polítiques. El document ara aprovat té la seva gènesi en data tan llunyana com el 2015, i va tenir les seves primeres definicions generals el març del 2016, amb la previsió que quedaria aprovat a final d'aquell mateix any. Finalment, ha calgut arribar fins a l'estiu del 2018. S'hi defineixen molts aspectes de l'activitat minera però, sobretot, es delimita la utilització dels runams. Moltes de les mesures que s'hi plantegen només són definides de forma general i caldrà concretar-ne l'aplicació, però disposar d'un marc aprovat per totes les parts i que dibuixa unes regles clares permetrà (ho està fent ja) que la presència al Bages d'una gran riquesa minera no tingui contrapartides tan amargues com ha tingut durant els darrers temps. El futur d'una mineria sostenible i harmònica amb el territori sembla traçat. Caldrà que el dia a dia confirmi i concreti el consens que ara sembla quedar embastat.