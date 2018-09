Cop de timó a Solsona

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va anunciar ahir que rectifica la seva voluntat de no tornar a presentar-se a l'alcaldia i que farà el contrari del que va anunciar després d'haver canviat també d'opinió el 2017: no continuarà al Parlament aquest mandat i renunciarà a la reelecció com a alcalde, sinó que renunciarà a l'escó del Parlament aquest mateix mes i tornarà a ser candidat d'ERC a Solsona. És remarcable que la renúncia de Rodríguez permet l'entrada al Parlament de Marta Vilalta, que des del març és portaveu del partit i que acaba de ser ascendida a una vicesecretaria. Una entrada que potser és interessant per al partit. Sigui com sigui, Rodríguez al·lega que ERC no ha trobat cap candidat en condicions de prendre-li el relleu i que ell repetirà per responsabilitat. És una prova molt dura i concloent de com resulta de difícil regenerar la política en aquest temps en què està tan maltractada i desacreditada. Si aspirar amb possibilitats a ser alcalde d'una capital de comarca com Solsona no és prou atractiu, certament la democràcia té un problema greu.