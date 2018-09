massa tard a pineda

En política i en acció municipal, actuar tard és gairebé sinònim d'una actuació insuficient. A la urbanització de Pineda de Bages, al terme de Sant Fruitós, hi ha hagut durant els darrers mesos un intens degoteig de robatoris en cases que ha acabat causant una veritable alarma veïnal que ara l'Ajuntament té molts problemes per apaivagar. En primer lloc, és un error que els robatoris siguin ocultats pels Mossos d'Esquadra fins que no se'n detenen els autors. Si la policia informés dels robatoris comesos quan se li demana aquesta informació, s'evitarien els rumors descontrolats i es podria conèixer amb precisió l'abast dels problemes. En segon lloc, la resposta policial s'hauria d'haver tingut lloc de manera immediata quan va emergir el problema, i no quan ja és una epidèmia, i en tercer lloc és evident que una urbanització com Pineda no és abastable amb càmeres si no se n'instal·la un nombre molt superior al que s'està considerant. El govern municipal ha de resoldre amb mesures tècniques i tranquil·litzar amb la seva actitud. En aquest cas, no ho està aconseguint.