Una medalla sense estridències

Aquest dimecres la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa va rebre la Medalla de la Ciutat al mèrit educatiu coincidint amb el seu 75è aniversari. L'acte es va fer al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa. Va ser solemne i sobri. Sense estridències. El que em va cridar l'atenció és que en dues intervencions a l'hora dels parlaments es va fer notar que potser la ciutat no valora en la seva justa mesura l'aportació i la significació que té per a Manresa poder disposar d'un campus de la Politècnica. En aquest cas, una universitat pública, va remarcar l'alcalde, Valentí Junyent. Junyent va ser un dels que van dir que se n'hauria de presumir més. L'altre que en va fer referència va ser el manresà Màrius Rubiralta, exrector de la UB i exsecretari d'Estat d'Universitats del govern central, que d'això en sap un pou. Va dir que el recorregut acadèmic de l'EPSEM-UPC és impactant, però la ciutat no en fa prou cas perquè és molt a prop. Aquí mateix, sí. A l'avinguda de les Bases. Ara hi han posat unes lletres ben grosses perquè tothom sàpiga què hi ha a l'edifici que hi queda al mig. Sempre anem a espetegar al mateix lloc. Ens acostuma a enlluernar més allò de fora que no pas el que tenim a casa. Potser el problema és que la concessió de la medalla es va fer sense estridències quan el que caldria és haver llançat algun coet. D'això els enginyers en saben.