D'un setembre a un altre

Dijous passat va fer un any del gran assalt simultani dels departaments de la Generalitat per part de la policia espa-nyola, que volia impedir de la manera que fos el referèndum que se celebraria deu dies després. Molts mitjans de comunicació han recordat el detall dels esdeveniments del 20 de setembre, que passaran a la història com una de les dates fonamentals del 2017. D'una banda per l'absolut fracàs del seu objectiu principal: evitar el referèndum de l'1 d'octubre. I de l'altra perquè van marcar l'inici de la repressió que en bona part patim encara: la violència jurídica i policial, la presència dels «piolins», els empresonaments i els exilis, la implantació del 155, etc. I una altra seqüela que també continua: la tergiversació del relat dels fets a través del domini dels mitjans de comunicació estatals. Una tergiversació que va arribar a extrems grotescos, com quan Mariano Rajoy el mateix vespre del dia 1 d'octubre va negar que hagués tingut lloc cap mena de referèndum, i un relat que va abandonar qualsevol vestigi d'equanimitat amb el tendenciós i inacceptable discurs de Felip de Borbó del dia 3 d'octubre, que ha disparat el rebuig majoritari de la monarquia a Catalu-nya. Però el fet és que la repressió, la vinguda de nous «piolins», la violència jurídica, els empresonaments, els exilis i el falsejament del relat encara perduren un any després dels fets que comentem.

En aquests dotze mesos s'ha apaivagat la tensió? No. Més aviat s'ha anat agreujant amb el pas del temps a mesura que l'Estat constatava el fracàs del 155 i de les accions que hi estaven connectades, com les eleccions del gener del 2018, destinades a canviar la majoria parlamentària independentista però que van tornar a portar a la Generalitat un nou govern independentista i republicà. I a més, l'espectacle ridícul de la retirada de les euroordres i la inconsistència jurídica de les actuacions judicials han ensorrat el prestigi dels tribunals espanyols a Europa i han mostrat el franquisme subjacent en els estaments jurídics. Fins i tot al marge de la qüestió catalana, l'ONU acaba d'instar altre cop el govern espanyol a jutjar els autors dels crims polítics de l'època franquista o a extradir-los i a fer les reparacions corresponents a les víctimes de les violacions dels drets humans comeses durant el franquisme.

I justament en el moment que fa un any d'uns fets fonamentals per al nostre país, apareix una multitud de correus intercanviats entre jutges per mitjà de la xarxa corporativa del Consejo Oficial del Poder Judicial que revelen el pensament d'un bon nombre de magistrats. Els independentistes hi són titllats de violents, nazis, extremistes, criminals, etc. La majoria de cor-reus destil·len odi, fins i tot extrem, contra els partidaris de la independència i de la república. Són minoritàries aquestes opinions? O certifiquen que el pensament ultradretà continua dominant la judicatura? Els jutges que expressen criteris tan contundents i esbiaixats poden jutjar després amb imparcialitat? Seran apartats de les seves responsabilitats judicials? O quedarà demostrat que els presos polítics ja han estat condemnats molt abans de fer-se el judici?