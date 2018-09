Hores i bioritmes

El debat sobre el canvi d'horari és pelut. ¿Matins a les fosques fins passades les 9 o tardes tenebroses a quarts de 6? ¿Què és pitjor? ¿Situar en la negra nit milions de persones que ara surten al carrer quan ja clareja? ¿Negar una valuosa hora més de llum als que ara tornen a casa amb la canalla quan tot s'omple d'ombres? Els experts diuen que, posats a triar, cal optar pels matins lluminosos encara que les tardes siguin depriments, ja que aquesta combinació és la més natural i, per tant, encaixa millor amb els nostres bioritmes. El problema és que els bioritmes són de quan a les sis de la tarda ens menjàvem una sargantana seca i ens arraulíem al fons de la cova a dormir fins que es feia clar. ¿Quins bioritmes tenim ara? ¿En tenim realment? ¿D'on surten? ¿Venen amb el iogurt? ¿Es descarreguen de l'app de Danone? ¿T'arriben per wifi? ¿Es compren a Amazon? I d'altra banda: patim molt per l'efecte dels canvis en els infants però... ¿estem segurs que els infants saben si és de dia o de nit?, ¿com ho perceben si sempre tenen els ulls en alguna pantalla? ¿I si ho perceben, prefereixen una hora més de sol o una hora més jugant amb el mòbil? Uff. Tot això és molt complicat. Se m'acut que... ¿podríem endarrerir el rellotge com fins ara però no una hora, sinó mitja? Que fos clar una mica abans de les 9 i fosc una mica després de les 6. Euhmm, ¿realment ha de ser una hora sencera? ¿No ens podrien fer una oferta de mig i mig?