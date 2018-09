Doctor en punyetera mandra

Punyetera mandra. A Pedro Sánchez l'estan enxampant per culpa de la punyetera mandra i de la creença que no s'hi fixaran. Hi ha polítics investigats perquè els van regalar un màster (segons els fiscals del Suprem, això no és delicte en el cas de Pablo Casado, però segons una jutge sí que ho és en el cas de l'exministra Carmen Montón), els van obsequiar amb el títol sense treballar-lo, i n'hi ha que havien inflat el currículum com una bombolla de fum del Pep Bou. Però aquest no era el cas de Pedro Sánchez, que es va treure el títol de doctor per una universitat diferent de la de les sospites, i que va presentar una tesi doctoral amb un nombre raonable de folis. Ara bé, quan hi han aplicat la lupa han començat a aparèixer coses sospitoses; la més escandalosa, la presència de paràgrafs sencers d'una conferència dictada per una altra persona, i reproduïda literalment, sense cometes i sense citar el veritable autor. Fins i tot replicant una errada, que és la manera com els plagis passen a ser indiscutibles. Fa anys, quan un mitjà local curt de plantilla feia els seus informatius llegint les notícies de Regió7 sense citar-lo, vam estar temptats de deixar lliscar una errada innòcua a veure si també la deien i els enxampàvem. Pel que recordo, no vam arribar a fer-ho, potser perquè eren bona canalla. Una mica galtes, però bona canalla.

La punyetera mandra és la que porta els autors de plagis a utilitzar les eines de «copia i enganxa» de l'ordinador. Si no fos per la mandra, dedicarien una estona a reescriure el contingut del text afusellat, robant les idees alienes però modificant lleugerament la forma. Es tracta de girar algunes frases, canviar paraules per perífrasis i viceversa, recórrer als sinònims, reordenar paràgrafs quan és possible. Explicar el mateix d'una altra manera, com si copiat i copiador haguessin tingut aquelles idees de forma independent o després de llegir les reflexions d'un tercer. Amb aquesta simple precaució, el plagi es torna més difícil de demostrar, i a més a més no és tan fàcil que sigui detectat pels programes informàtics que comparen els textos però no les idees.

Però Sánchez va tirar pel dret i va copiar la literalitat de la feina aliena. I si la seva intenció era fer una cita acadèmicament correcta, no va fer l'esforç de repassar el seu text per comprovar si totes les apropiacions legítimes estaven documentades. Punyetera mandra i la convicció que ningú no es mira les tesis pensades bàsicament per justificar un doctorat.