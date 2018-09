Quinze minuts entre Hendrix i jo

Vaig néixer el mateix dia que va morir Jimi Hendrix. Mentre la meva mare em duia al món a l'hospital de Sant Andreu de Manresa, un dels guitarristes més influents de la història del rock moria a Londres als 28 anys per un emfisema pulmonar. Van transcórrer només quinze minuts entre la mort de Hendrix i el meu naixement. Ho sé. Ara pensareu, i què. És una dada absurda. Però avui l'he descobert i no deixo de donar-hi voltes mentre soc a la sala d'un tanatori donant el condol a una família que ha perdut un ésser estimat. Sempre em passa. No puc evitar d'absentar-me mentalment d'aquests espais en els quals les paraules pesen més del normal; se solidifiquen i cauen a terra com si fos una sopa de lletres. Quan no sé què dir compto el nombre de flors dels rams o els botons de la jaqueta de qui tinc al davant.



Passejo pel cementiri i llegeixo les làpides. Noms, cognoms, dates entre parèntesis, flors marcides, frases d'amor, rostres congelats en marcs de fotos de quan encara hi havia vida, escultures de sants que miren enlaire, més enllà. Molts són cognoms habituals, però no conec cap d'aquests difunts. Una vidriera, un tros de marbre i una caixa és l'únic que separa la pols que s'acumula a fora amb la que reposa a dins. Recordo la frase més sentida: «la mort és vella però sempre és nova quan arriba».



Avui al vespre miraré d'escoltar Hendrix. Ni que sigui per respecte. Crec que li dec. No tenim res en comú. Som diametralment oposats. Però, ves per on, em sento com si fos el seu relleu a la terra. Ospa, Jimi, hauries pogut viure més anys. Ens hem succeït com en una cursa de relleus. És clar que tu vas passar a la història i jo d'històries només em limito a llegir-les o a escriure-les.



Per motius que no venen a tomb, em passo dues hores en la sala d'espera de la secció de cirurgia sense ingrés de l'hospital. Estic temptada d'entrar a Spotify i buscar-te. Però no goso. Em sembla que no és el lloc adequat per escoltar-te. Encara que em posi auriculars, vull estar al cas de si surt algú de la porta blanca que tothom mira quan s'obre. Començo a llegir el llibre de Sergi Pàmies L'art de portar gavardina (Quaderns Crema 2018). És una lectura agra, però m'atrapa. Aixeco la vista i comprovo, sorprenentment, que tots els presents a la sala estan contents. La majoria dels pacients –els identifico perquè porten un braçalet tipus «tot inclòs» dels hotels– van acompanyats. Suposo que si tens algú en aquest món que t'estima, ha d'estar al teu costat quan et fan una intervenció per petita que sigui. Per un instant, es fa el silenci. Hauria estat total si no fos per la dona que acaba d'arribar i que mastega un xiclet sorollosament, com si li anés la vida. Ara sí, no puc més. Caic en la temptació. Premo el play i sona Little wing.