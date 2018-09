Vida als anys

Cada cop es fa més evident la necessitat no només de disposar d'una bona esperança de vida sinó de dotar aquest darrer tram de la vida de més valor. Les iniciatives que caminen en aquesta direcció són múltiples. Aquesta mateixa setmana la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer ha servit per posar de manifest la reclamació per part dels afectats de demències d'un tracte més digne. En el mateix sentit hi ha actes programats a la capital del Bages a l'entorn del Dia Internacional de les Persones Grans per donar un toc d'alerta sobre el maltractament als ancians. Des d'una altra perspectiva, la Fundació Alícia ha apuntat en unes jornades els reptes que planteja una societat envellida des del punt de vista de l'alimentació. Sense comptar les deficiències del sistema de pensions que s'evidencien quan es compara el resultat amb altres països de l'entorn. Rendibilitzar socialment més i millor el valor de la gent gran hauria de ser un objectiu estratègic coordinat globalment.