Esport individual o col·lectiu

Ha començat una nova edició de la Lliga de Campions, una de les competicions que més engresquen, per no dir la que més, els seguidors de futbol. Hi juguen els millors equips del continent i, és clar, els millors jugadors, les estrelles mundials. De la primera jornada, a banda dels resultats, alguns de lògics, altres de no tant, com sol passar sempre, em va quedar gravat el gest d'un dels futbolistes amb més anomenada, amb el permís de Leo Messi. Em refereixo a Mohamed Salah, del Liverpool. L'egipci, que arrossega molèsties a l'espatlla després de ser intervingut arran de la lesió que va patir a la final de l'edició passada de la Lliga de Campions amb el Madrid, després d'un forcejament amb Ramos, va ser canviat en el minut 85 del partit que el seu equip va jugar dimarts davant el PSG de Neymar. El marcador era de 2 a 2; en el descompte, el jugador que va saltar al camp en el lloc de Salah, el brasiler Roberto Firmino, va donar la victòria al Liperpool (3-2). En plena explosió d'alegria per un triomf important, es va veure per televisió com l'esmentat Salah, a la banqueta tot sol, llançava algun objecte amb ràbia a terra (probablement una ampolla d'aigua), coincidint amb l'arribada del seu tècnic Jürgen Klopp, que possiblement devia quedar astorat. Es pot entendre que l'egipci pugui estar frustrat perquè el seu rendiment no és el que voldria per culpa de la lesió, però en aquell moment, de ben segur, era més important gaudir de l'èxit de l'equip amb tots els companys.