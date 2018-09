Normes de nit

La Unió de Botiguers de Manresa, organitzadora de la imminent Shopping Night, es queixa que un centenar dels seus membres obriran les botigues de nit enmig d'un clima d'animació comercial perquè hauran participat en la iniciativa i hauran abonat la taxa municipal corresponent per ocupar la via pública, i un centenar de comerços més ho faran sense ni una cosa ni l'altra, aprofitant simplement la iniciativa de l'entitat per apuntar-s'hi i pescar clients. Certament, és comprensible que els responsables de la UBIC, que hi posen la feina i han aconseguit contra l'escepticisme inicial que la Shopping Night sigui un èxit, vegin amb amargor com altres pugen al carro sense aportar-hi res. Però també és cert que com més botigues de qualsevol tipus obrin, millor per a la iniciativa. Per tant, el que correspondria és que fos l'Ajuntament qui, en comptes d'anunciar que no pensa prendre mesures sancionadores, exercís el seu paper de forma ponderada però efectiva i evités que, si més no, hi hagi utilitzacions il·legals del carrer tan discriminatòries per als que compleixen les normes.