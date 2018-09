Sexe a diari per un preu...

Encara que pugui semblar inversemblant, molt masclista, il·legal, amoral, ofensiu, humiliant... la notícia d'aquesta oferta laboral, publicada per la plataforma Job Today, és la següent: «Se busca mujer para realizar tareas domésticas. Incluye sexo. 40.000 euros brutos anuales». La publicació, a més a més, afegeix al titular que és per a sexe diari.

Em pregunto: quina mena de ment pot intentar publicar un anunci així? Doncs com a mínim –i crec que no m'equivoco– un home molt i molt masclista, amoral i amb una indecència incalculable. Vantar-se de qualitats ja no està bé, però vantar-se –sense que t'importi un rave el que puguin pensar els altres i com et puguin considerar per malànima– és terriblement deplorable. Una mena d'home amb qui no cal altra cosa que la compassió i a qui caldria acompanyar al metge. No se m'acut altre tractament, si no és que a les seves Espanyes encara els faci gràcia i els permeti riure-se'n per «macho». Que tampoc m'estranyaria, acostumats com estem a sentir-los i veure'ls amb paraules i fets, també, terriblement deplorables. I no em cal posar exemples perquè tenen una llista molt llarga i de fama internacional.

Però també em pregunto: quina mena de publicació pot ser tan masclista, amoral i d'una indecència tan incalculable que, per quatre rals, accepti la publicació de menyspreus i humiliacions cap a les dones? I el que és encara pitjor: un home sol pot estar bé (i fer l'anunci amb tota la mala sang imaginable) o malament (que podria ser el cas); però en un equip professional que vol mantenir una plataforma d'ofertes laborals pot, per casualitat, treballar tot alhora i en pes en estat depressiu o alienat? Si treballen realment en equip, no tenen perdó de cap déu, d'humà o de dona.

La plataforma Patrulla feminista ha denunciat immediatament l'empresa i els recorda que aquests tipus d'anuncis (que ja s'han donat en altres ocasions) tenen un component clarament delictiu per induir una persona a exercir la prostitució. I que si el responsable abusa de la seva condició d'autoritat, de funcionari públic, pot ser sancionat amb multes i penes de presó d'entre dos i quatre anys. Si és funcionari públic, a més, se l'inhabilitarà per exercir el seu càr-rec per un temps entre sis i dotze anys.

L'empresa també va córrer a respondre: «Job Today no asume ninguna responsabilidad u obligación por el contenido, la exactitud, integridad, legalidad, fiabilidad o disponibilidad de todas las ofertas de empleo u otros datos o informaciones disponibles en la plataforma». I jo penso que, donat el cas, millor que tanquin l'empresa!

Després va agrair a les feministes la seva implicació en el succés i va rectificar la seva actitud bloquejant l'usuari delictiu. Elles també van respondre-li: «La próxima vez, además de bloquear a la persona, le podéis denunciar por cometer un delito».

I és que una societat que permet comportaments delictius, és delictiva.