Armstrong i Adam

Neil Armstrong era tan idolatrat que el seu barber va vendre un grapat dels seus cabells per tres mil dòlars. Aquesta anècdota descriu la dimensió del personatge i la següent en descriu la personalitat: tot i que aquell era el seu barber de tota la vida, Armstrong el va denunciar i li va fer donar els diners a una causa benèfica. És una biografia apassionant: la seva sol·licitud d'entrar a l'equip d'aspirants a astronauta va arribar fora de termini, però un directiu de la NASA que el coneixia la va posar a la pila reglamentària; va ser elegit per ser el primer a caminar per la Lluna no pas perquè tingués fusta de líder, sinó perquè era un home fred i sense ego, el perfecte antiheroi; i va assolir l'objectiu perquè, quan el sistema d'aterratge automàtic va fallar en el moment crític, ell va pilotar la nau manualment amb només un minut de combustible i la va fer posar netament en un lloc improvisat a quilòmetres d'on era previst. Armstrong és fascinant i espero amb delit la pel·lícula que li han dedicat. Però tot seguit caldria dedicar-ne una altra a Michael Collins, l'home que donava voltes a la Lluna en la més absoluta soledat mentre els seus companys Armstrong i Aldrin baixaven a trepitjar-la i vivien l'experiència màxima. Es va dir que ningú des d'Adam no havia estat tan sol al món com Collins. Altres haurien arrossegat tota la vida un profund sentiment d'enveja i frustració. Ell no. Va renunciar a tornar a la Lluna i va tenir la vida personal més feliç dels tres.