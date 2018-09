Acabàvem el darrer article suggerint badar pensant en la resiliència i el PEP; de la resiliència en parlarem en un altre escrit, tornant a badar, si ho fem de mala manera, o sigui badant poc, ens perdrem oportunitats de créixer i de progressar adequadament; comentàvem també en el darrer Badant el risc de quedar-nos a la closca dels objectes i situacions del nostre entorn. Sempre m'he preguntat com les persones no aprofitem les mateixes tècniques empresarials en un exercici personal de meditació. Vaig abandonar la primera pensada de fer un Pla Personal d'Empresa, un PPE, ateses les connotacions polítiques i de poca fortuna al nostre país de les sigles, les possibilitats de tenir un predicament favorable eren més aviat minses.

Sort que com a catalans som capaços d'elevar les persones a la categoria de sants o enfonsar-les en un profund menyspreu. En aquelles èpoques Pep Guardiola, entrenador d'èxit provat amb una perspectiva popular (i de les elits!) de responsabilitat i de creure en l'esforç del treball diari, i amb un bagatge intel·lectual conegut, estava en boca de tothom, i a més era el nostre Pep. Llavors i aprofitant la seva popularitat, em va venir al magí la possibilitat de promoure que cadascú de nosaltres fos capaç de fer i exercitar el PEP.

Què és el PEP?, doncs el Pla d'Empresa Personal!, ja em perdonareu, sobretot el Pep, per manllevar-li el nom i fer-ne ús. Les empreses ben gestionades fan el seu pla estratègic i per tal de fer-ho prou bé inicien, entre altres accions, un exercici de mirada al futur. Es basen, sobretot, a analitzar les fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats que com a empresa tenen o poden tenir. En diuen DAFO. Podem, les persones, aplicar el mateix procediment amb nosaltres mateixos. En l'actualitat estudiem les accions de meditar, de relaxar-nos, d'aprofundir en el que sentim, de prendre consciència d'on som i què sentim. Ens hem d'aturar en aquestes intervencions o podríem aprofitar-ho per esbrinar què podem fer i com afrontem el futur.

Aconsellaria, mitjançant el PEP, cuidar l'empresa més important que gestionem, la nostra persona. I badant, esbrinar com ens sentim, com tenim el nostre entorn, la família i la xarxa de relacions, els amics, l'entorn laboral i la nostra situació dins l'empresa familiar o la corporativa, ens sentim aprofitats? O valorats, ens sentim dignes amb allò que fem? Col·laborem en accions socials? Som capaços de fer una pausa, ja no dic cada dia, però sí setmanalment o mensualment? I, després decidir en funció de l'anàlisi personal, decidir si premem l'accelerador o el fre, o, per què no, decidir si fem una pausa i aprofundim en l'anàlisi més endavant. Allò important és saber i conèixer-nos, dubtar inclús és productiu, viure en el dubte constant fins a bloquejar les decisions només fa que incrementar l'angúnia vital. Podem buscar així el sentit de transcendència, per mitjà d'aquest examen ben pràctic i senzill, i ens sentirem bé amb nosaltres mateixos.