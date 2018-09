RECERCA EN PRESENT

El pilar fonamental de les universitats és fer docència, recerca i transferir els coneixements que generi a la societat. El d'un hospital és prestar assistència sanitària. Però també, formar nous professionals i fer investigació per millorar l'atenció als usuaris i a les seves necessitats, i el sistema sanitari públic en general. A Manresa hi conflueixen la universitat i un hospital universitari, amb un nexe en comú importantíssim: una facultat de Medicina. En aquest cas, la Fundació Universitària del Bages, que forma part de la UVic-UCC, i la Fundació Althaia. Es donen, doncs, totes les circumstàncies que poden fer pensar que Manresa pot ser un punt de referència a Catalunya en recerca en l'àmbit de la salut. No és una idea inversemblant. La FUB i Althaia hi han apostat fa temps, i ara la Generalitat ha reconegut cinc grups de recerca de les dues institucions. Si hi sumem la UPC, la recerca, desenvolupament i innovació social, la fórmula R+D+I, no és futur, sinó que ha de ser un present ineludible a Manresa.