La gran claudicació

A final de setmana s'haurà signat la desaparició de l'actual Centre Tecnològic de Manresa (CTM). Es posarà punt final a una institució que va néixer el 1992 amb l'objectiu de contribuir al progrés tecnològic de la comarca del Bages.

A final de setmana ja no tindrem una institució pròpia i tractora del territori com la va qualificar l'exconseller de la Generalitat Josep Huguet. Ens quedarem sense, com va passar amb Caixa de Manresa.

A final de setmana, sense el coneixement de la societat i la deliberació pública que una decisió tan transcendental requereix, el patronat del CTM presidit per l'alcalde de Manresa, Sr. Valentí Junyent, i el seu consell executiu presidit pel Sr. Francesc Santasusana, signaran la dissolució i desaparició de l'actual CTM, que serà absorbit per la fundació privada Eurecat.

El patronat del CTM serà el col·laborador necessari d'una absorció tan perjudicial per al CTM que el major centre tecnològic avançat de Catalunya, Leitat de Ter-rassa, es nega a dissoldre's i integrar-se en Eurecat en aquestes condicions.

Per què el patronat del CTM signa el seu harakiri passant a ser una simple comissió d'Eurecat? La comissió CTM que es crearà no tindrà cap capacitat de decidir i executar (no té entitat jurídica pròpia). No nomenarà ni el gerent del centre, ni el gerent territorial, que seran designats per Eurecat. No tindrà ni tan sols dret a vetar els nomenaments que faci Eurecat. Encara més, el patronat d'Eurecat podrà revocar la comissió CTM i fer que els seus membres s'integrin en un consell assessor.

Per què el patronat signa que el CTM perdi tota capacitat de decisió tecnològica? A partir de la signatura es perdrà tota autonomia i control en la selecció dels projectes en què treballarien els investigadors del CTM, que seran decidits per la fundació Eurecat. De cara al futur, ni tan sols els actuals àmbits d'especialització estan garantits, ja que la comissió CTM no tindrà dret de veto sobre els canvis en les línies estratègiques i d'especialització del centre de Manresa que volgués eliminar Eurecat.

Per què el Patronat regalarà un patrimoni net valorat en 12.867.012,83 euros a una fundació de caràcter privat? La comissió no tindrà capacitat de control sobre el patrimoni aportat ni sobre el pressupost anual per a funcionament i inversions del CTM.

Les respostes a aquestes preguntes se les pretén estalviar el patronat amb una política opaca de fets consumats que eviti que la ciutadania tingui coneixement de la seva claudicació. De la gran claudicació que en defensa de la institució del CTM i dels interessos de Manresa, el Bages i la Catalunya Central, està protagonitzant l'actual patronat del CTM amb l'alcalde Valentí Junyent i el Sr. Francesc Santasusana al capdavant.