Viatges amunt i avall

Hi ha viatges que són extraordinaris. Tota una experiència. Per la gent amb qui el comparteixes, per exemple. Jo m'hi he trobat persones nouvingudes, d'autòctones, de totes les edats, joves i grans, mides i condicions. Vull dir que durant el trajecte tots som iguals i tenim el mateix objectiu: arribar al destí final. Tret d'això, és evident que tothom carrega les seves inquietuds i preocupacions, que poden ser molt diferents les unes de les altres. El que els amoïna, vaja, però també allò que ho fa tot més suportable. M'he trobat expedicions que duraven més aviat poc i d'altres de més llargues, perquè hi ha moments que t'has d'esperar que els altres acabin de passar, de sortir, o perquè en un moment determinat no hi havia lloc per a tothom. Durant els viatges m'he trobat companys de trajecte que tenien converses intranscendents la majoria de vegades. D'altres que no badaven boca. Les típiques d'ascensor. Però és que parlo dels viatges amb l'ascensor del carrer Santa Llúcia de Manresa. Tot un univers. Possiblement la inversió més rendible socialment que s'ha fet els darrers temps a Manresa si es té en compte l'ús que se'n fa. Gairebé 700 persones al dia compartint viatges el primer mes que es va posar en marxa. I això que es va espatllar un munt de vegades!!!. Com pot ser que no se'ls hagués ocorregut abans.