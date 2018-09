govern a berga

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va anunciar ahir que retirarà el recurs presentat contra la seva inhabilitació de sis mesos, de manera que, si el procés segueix els ritmes habituals, d'aquí a pocs dies serà desposseïda del càrrec, amb prou temps per poder-se presentar de nou a les municipals del maig. Ahir no va aclarir si pensa fer-ho, però el moviment realitzat just a temps no tindria sentit si no és així, especialment tenint en compte que la seva bona consideració personal a Berga (més que la del seu govern o la seva obra) fa pensar que podria obtenir una victòria còmoda. La CUP, amb la col·laboració de PDeCAT i ERC (que ben poc interès poden tenir en una alcaldia de sis mesos), pretén que no hi hagi candidat alternatiu i que el ple de substitució se saldi amb el nomenament d'un alcalde en funcions, i que ella continuï apareixent com la mandatària real des de fora del consistori. Ja es veurà. Però uns i altres han de tenir com a prioritat que, facin el que facin, Berga ha de tenir un govern clar i efectiu, plenament operatiu. Cal que s'assegurin que no en sortirà un succedani de cara a la galeria.