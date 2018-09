De judicis i sentències

Estem a punt de recordar l'1 d'octubre de l'any passat. Un dia en què el poble de Catalunya va derrotar l'Estat espanyol aconseguint votar en referèndum tot i la contundent resposta del seu aparell repressor. El dia 3, aquest mateix poble va protagonitzar una aturada de país i una de les mobilitzacions més grans que es recorden en defensa de la democràcia, les llibertats i el dret a l'autodeterminació. El dia 10, quan centenars de milers de persones s'havien aplegat al voltant del Parlament per assistir en directe a la proclamació de la República, el president Puigdemont, defensant la possibilitat d'un acord amb el Govern espanyol gràcies a la mediació del Sr. Iceta i del lehendakari basc, entre d'altres, va decidir posposar aquesta proclamació, provocant el desencís i la desmoralització dels concentrats. Finalment, el dia 27 d'octubre, el Parlament va proclamar la República, però dos dies després el president i alguns consellers marxaven a l'exili i els altres, el dia 2 de novembre, ingressaven a la presó. Al mateix temps, l'Estat assaltava la Generalitat amb l'aplicació de l'article 155, dissolia el Parlament i convocava eleccions per al dia 21 de desembre del mateix any.

Sí, ja sé que, ara mateix, qui hagi arribat fins aquí deu estar pensant que totes aquestes coses les té tan assimilades que no cal que vingui jo a recordar-les-hi. Però amb aquests esdeveniments i les seves conseqüències com a referent i, sobretot, a partir de la realitat actual que viu el nostre país, m'agradaria fer algunes reflexions.

Un dia sí i un altre també sentim dir als nostres polítics, amb el president Torra al capdavant, que més tard o més d'hora se'ns obrirà una escletxa que ens haurà de permetre consolidar el nostre projecte, és a dir, fer efectiva la República que es va proclamar el dia 27 d'octubre de l'any passat. Hi ha qui pensa que una primera d'aquestes hipotètiques escletxes es pot obrir com a conseqüència de les sentències condemnatòries en els judicis que, a final d'any o a principi de l'any que ve, s'emetran contra els nostres líders polítics empresonats. Avui mateix, llegeixo a la premsa que el president del PDeCAT, però no només ell, estaria d'acord amb una aturada de país per respondre a l'Estat espanyol si això passés. Però la qüestió, per a mi, és aquesta: i després de l'aturada, què? Passarà com l'any passat, que l'endemà de l'aturada tothom tornarà a la seva rutina diària? Si el Govern no té previst cap pla estratègic per a aquest dia, un pla que serveixi per convertir aquesta jornada en l'acte de trencament definitiu amb l'Estat espanyol: desobediència de funcionaris, control del territori, control d'equipaments estratègics, etc., temo molt que no haurà servit de gran cosa.

I com que segurament el nostre Govern no el tindrà previst, aquest pla, haurem de ser nosaltres, la gent, sí, sí, la gent, i ho recalco perquè hi ha qui ens vol confondre dient que «la gent» és un terme vague que no precisa amb claredat el seu abast, tot i que tots i totes sabem a què ens referim quan diem «la gent»: aquells que es lleven cada matí per anar a treballar, el jubilat que ha donat molts anys de la seva vida al servei del país, els pares i mares que es preocupen per l'educació dels seus fills, etc., etc., els qui haurem d'organitzar, preparar i executar el pla. Si no ho fem així, l'escletxa ens la tancaran amb formigó i amb un nou 155 molt més contundent que l'anterior. Ens hi posem?