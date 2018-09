Fra Lluís Colomer, enterrat al Valle de los CaÍdos

Fra Lluís Colomer Salada va néixer l'any 1905 a Centelles (Osona) però de petit, en quedar orfe, va anar a residir a la plaça de les Fonts de Berga amb els seus oncles, Ramona Salada Soldevila i Climent Felipó Badia, els meus avis paterns, on va viure bona part de la seva infantesa i joventut. Mentre feia els estudis primaris va fer d'escolà a l'església dels franciscans, d'on molt probablement li va venir la vocació de fer-se frare. Convivia com un germà més amb els seus cosins germans: Climent, Ramon, Pepita i Francesc Felipó Salada. Va prendre els hàbits de franciscà el 5 maig del 1921. Va fer la professió temporal el 14 de maig del 1922 a l'església de Nostra Dona del Remei de Vic. El 2 d'octubre del 1926 va rebre a Balaguer la tonsura i els quatre ordes menors de mans del bisbe de la Seu d'Urgell Justí Guitart. Fou ordenat sacerdot pel bisbe de León (Mèxic) Dr. Emeterio Valverde l'any 1929 a Balaguer, la primera missa la va oficiar una mica abans del 15 abril del 1929 a Balaguer.

L'any 1936 era el vicari del convent franciscà d'Alcalà de Xivert (Baix Maestrat, País Valencià). A les onze de matí del 21 de juliol del 1936 foren comminats tots els frares franciscans a abandonar el convent per l'agutzil de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert. La nit del 24 de juliol el comitè revolucionari van portar-los a la presó de Vinaròs. El 2 d'agost varen ser conduïts a la presó de Castelló de la Plana. «La Columna de Hierro» en el camí des de València cap al front de Terol va assaltar, davant la passivitat de les autoritats republicanes, la presó de Castelló i van prendre per ostatges tots els religiosos i molts altres dels detinguts.

La nit del 2 al 3 d'octubre del 1936 van ser salvatgement assassinats, molts a Castelló, més d'una setantena dels empresonats, alguns, però, van ser conduïts fins a l'Alcora (comarca de l'Alcalatén, País Valencià), uns 25 km al nord-oest de Castelló, on foren assassinats i enterrats a la fossa comuna del seu cementiri, sense ser identificats.

Soledad Fons, vídua de Ramon Adell, company de presó de fra Colomer, va manifestar que ... «el día 3 de octubre, ? al no hallar en el depósito de cadáveres ? de Castellón el de mi difunto marido, y tras algunas indicaciones me dirigí a Alcora, el mismo día. Allí no me dejaron ver los cadáveres ya enterrados, asesinados aquella madrugada? Pero en nuestra entrevista en el local del comité, ese presidente tenía en sus manos un paquete de papeles, entre los cuales vi perfectamente un sobre dirigido al P.L., Colomer». Soledad Fons, en anar a recollir les despulles del seu marit el 13 d'octubre del 1938, al fossar on eren, va reconèixer de forma fefaent les de: Fra Lluís Colomer Salada, fra Macià i el pare Ortega, i va dir sobre la recerca del cos del seu difunt marit que... «el día 3 de octubre, día del fusilamiento, al no hallar en el cementerio de Castellón el de mi marido y tras algunas indagaciones, me dirigí a Alcora, el mismo día. Allí no me dejaron ver los cadáveres ya enterrados, asesinados en aquella madrugada. Al exhumarse el 13 de octubre de 1938, con los once que habían sido enterrados sin caja y en un mismo hoyo, vi y reconocí también al padre Maciá, Luis Colomer y el padre Ortega y los distinguí por el rostro todavía fresco ya que los tenia vistos en sus predicaciones, en Vinaroz y en las visitas a la cárcel».

Segons documentació del cementiri de l'Alcora, en data 2 d'octubre entren 11 cadàvers sense identificar que són enterrats en una fossa comuna. A la sèrie documental «Años 1947-1956 0758» de l'Arxiu Municipal de l'Alcora consta com a traslladats al Valle de los Caídos «once cadáveres el mismo día sin haber sido identificados». L'alcalde que ordenà el trasllat de les seves despulles al Valle de los Caídos fou Francisco L. Grangel Mascarós. El trasllat es va fer el 1959, possiblement el dia 7 de març. Això són els fets... o que mai més es mati ningú per les seves creences.