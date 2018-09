Una troca per desfer

El sistema de partits polítics a Catalunya, ja tan substancialment alterat a partir de l'inici del procés sobiranista, tendeix amb el temps a complicar-se més encara. Sens dubte hi contribueix la proximitat de les eleccions municipals de la primavera vinent, davant les quals tothom ja va prenent posicions. I, entre totes les conteses locals i comarcals, la batalla per l'alcaldia de Barcelona se situa lògicament en primer terme i explica l'extrema mobilitat que s'està produint. Són tan importants, aquests resultats del cap i casal de Catalunya, que els qui vivim en allò que alguns encara en diuen «a comarques» també voldríem poder-hi aportar el nostre vot, més enllà del que ens toca naturalment en el poble o en la ciutat on residim.

Entre tots els partits, sembla que l'embolic més gran, o almenys el que ara com ara reclama una clarificació més urgent, és el que correspon al sector polític que justament té a les mans la presidència de la Generalitat. Parlant sempre de Barcelona, sembla que les expectatives que assenyalen les enquestes no són les millors possibles i, a més a més, internament hi ha encara moltes coses per acabar de decidir. El PDeCAT no ha acabat d'aixecar el vol i fins i tot ha viscut no fa gaire un canvi important en la direcció. D'altra banda, té una teòrica candidata a l'ajuntament de Barcelona, Neus Munté, que ningú no dona per definitiva i tothom està esperant en què acabarà la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont. Per si no fos prou, ara diuen que ja s'activa el partit Junts per la República, que va registrar-se oficialment el juliol passat. Ballen, doncs, les plataformes, els partits i els moviments, i ballen també els noms de persones que s'estan bellugant, a més dels que diuen que es mantenen tapats i que no trigaran a sortir. Encara que faltin tants mesos per a les eleccions, resoldre aquest embolic sembla realment una tasca urgent, perquè els votants d'aquesta franja i, en general, molts independentistes sense carnet estan esperant saber quin nom i quina força política es presentarà a la palestra.

Manuel Valls, com és natural, no ajuda precisament a aclarir el panorama. Deixo ara de banda la personalitat d'aquest home, la seva trajectòria política i el caràcter certament estrafolari de la seva irrupció a Barcelona. Em limito a assenyalar que no ha presentat tampoc un model de relació clar amb el partit que té al darrere, Ciudadanos. I constato, això sí, els efectes demolidors que la seva presència pot tenir en l'àmbit d'un PP fanfarró i baladrer que s'arrisca a no tenir ni un sol representant a l'ajuntament de la plaça de Sant Jaume. I en l'òrbita de l'unionisme i el 155, també resulta una paradoxa sagnant que el partit més determinant en la història recent del consistori barceloní, el PSC, presenti un cap de llista desdibuixat que pot conduir-lo a un paper encara més irrellevant. Costa certament de creure.

L'altra gran novetat d'aquests darrers temps s'ha produït amb la renúncia d'Alfred Bosch a encapçalar ERC i la seva substitució per Ernest Maragall. És una notícia que, al marge de tota altra valoració, posa de manifest per primera vegada una autèntica voluntat del partit republicà de guanyar les eleccions. I, deixant de banda la CUP, que té un trajecte i una franja pròpia que escapa a aquesta mena de convulsions, queda naturalment la gran incògnita al voltant del paper que quedarà reservat a l'alcaldessa Ada Colau i Podem. No ho tenen clar, tampoc, ni certament fàcil, ja que el balanç de gestió ha quedat molt per sota de les expectatives creades, fins i tot per als seus votants més entusiastes, i d'altra banda el conglomerat polític que li dona suport no passa pels seus millors moments.

Un bon embolic, tot plegat. Massa noms, massa grups. Ep, i encara queda un debat en el sector independentista al voltant de les primàries promogudes per Jordi Graupera i de la possibilitat d'una famosa llista unitària que tot fa creure que no arribarà a ser una realitat. Estaran distrets, els nostres amics i votants de Barcelona... i nosaltres també.