Un any després de l'1 d'octubre

Acabada la relativa calma estiuenca, altre cop un cúmul d'esdeveniments torna a sacsejar cada dia l'actualitat. Orientar-se en aquesta selva és gairebé impossible perquè allò que va passar ahir ja és vell, eclipsat pel que s'esdevé avui mateix. Però malgrat tot, la primera qüestió d'aquest cap de setmana és que dilluns que ve farà un any de l'1 d'octubre del 2017, el dia que Mariano Rajoy afirmava amb tota la barra que no havia tingut lloc cap referèndum. La mentida s'està fent servir com a eina política habitual en aquest embolic insoluble en què s'ha convertit l'Estat espanyol: la mentida per desprestigiar l'adversari, la mentida per mantenir l'ànim dels partidaris i la mentida com a recurs per defensar o atacar el que calgui. Però malgrat totes les mentides, la jornada de l'1 d'octubre ha entrat amb tots els honors en la història del país. Els milers i milers de persones que van defensar les urnes i la votació, els dos milions ben llargs que van poder votar, i uns quants centenars de milers que no ho van aconseguir perquè el seu col·legi electoral va ser assaltat pels «piolins» seran sempre el testimoni viu que refuta totes les mentides: el dia 1 d'octubre hi va haver a Catalunya un referèndum guanyat claríssimament pels que volien un estat independent en forma de república. La història d'un país sempre és complexa i sovint està feta de ziga-zagues, avenços i retrocessos. Però l'1 d'octubre i allò que significa és tota una fita històrica fonamental del nostre país.

De fet, en aquests moments la major part de la política espa-nyola gira entorn d'allò que s'ha qualificat de desafiament independentista, sobretot a partir del referèndum de fa un any. La radicalització de PP i Ciutadans, les dificultats del govern del PSOE per surar enmig de temporals continus, els moviments de les clavegueres de l'Estat, etc. han convertit Madrid en un magma polític inestable on el monotema de Catalunya és el principal argument del joc dels disbarats. Qui sigui prou masoquista, que ho comprovi entretenint-se uns quants dies mirant alguns programes de la televisió madrilenya i la majoria de columnes d'opinió dels seus principals mitjans de comunicació escrits. Però les desgràcies no es presenten mai soles. La descomposició interna de l'Estat augmenta. I els enfrontaments interns, les divisions, les enemistats i els escàndols impulsats per faccions contraposades són cada cop més visibles. Una monarquia que fa aigües, un sistema judicial desacreditat i les supervivències del franquisme, apunten igualment a una crisi d'Estat que no està pas gens resolta.

On portarà tot plegat? Pedro Sánchez fa pocs dies posava el Canadà com a exemple d'un país que va aplicar solucions polítiques a un problema polític: el del Quebec. Però passava de llarg del fet que els quebequesos ja havien pogut celebrar dos referèndums d'autodeterminació. Sánchez deixarà aplicar el remei canadenc a Catalunya? L'establishment polític espanyol ho permetria? La crisi de l'Estat ho pot acabar fent possible? Res no és segur tret que ningú no podrà torçar la voluntat dels catalans si aguantem la pressió i persistim en la defensa de la democràcia i la república, tal com vam fer el dia 1 d'octubre del 2017.