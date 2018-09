Àrbitre a la ruleta

El lideratge audiovisual dels Estats Units és tan potent que l'evolució dels valors morals latents en la producció mediàtica nord-americana s'encomana a tot el món. I aquesta evolució moral té un àrbitre, que és el Tribunal Suprem. Per tant, l'elecció d'un dels seus nou magistrats, que són els que dicten doctrina sobre els grans debats ideològics del país, des de l'avortament fins a la igualtat sexual, és un afer de transcendència mundial. Sent un assumpte tan important, les forces que es desfermen per aconseguir o impedir un nomenament són titàniques, i segur que els poders involucrats farien qualsevol cosa per decantar la decisió. Per tant, cap conspiració no és massa inversemblant per descartar-la, oimés en un moment polític tan sulfurós i enverinat. Tenint en compte tot això, que un jutge sigui elegit o descartat pel Senat basant-se en un duel de credibilitats entre el candidat i una dona que l'acusa d'una agressió sexual quan eren adolescents resulta delirant. Veient la detallada, escrupolosa i emotiva exposició d'ella (una doctora impulsada per la dignitat que porta a dintre), i la crispada, emocionada però gairebé arrogant exposició d'ell (un jutge impulsat pel rei que, com a jutge, porta a dintre), jo no tinc cap dubte que li donaria la raó a ella. Però que un àrbitre de la moral mundial sigui elegit amb tan poc rigor posa els cabells de punta. I a sobre, al final, els republicans se sortiran amb la seva i el Suprem serà més conservador. Uf.