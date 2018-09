Cinquanta anys després de l'1-O

Fonollosa, 1 d'octubre del 2067. Hauran passat 50 anys de l'1-O, una data que de ben segur s'haurà estudiat en els llibres d'història, tant si Catalunya ja és un estat independent com si no. Aquell dia, els veïns d'aquest poble del Bages tindran una missió especial: desenterrar l'anomenada càpsula del temps. La van colgar, fa pocs dies, els actuals veïns del poble, sota una rajola de la plaça, amb la indicació que ningú no la toqui fins al 50è aniversari de l'1-O. Sota terra, hi van posar diaris de paper de fa un any, que relaten les càrregues policials de Fonollosa i les manifestacions multitudinàries posteriors. I també, un llapis de memòria, amb fotos i vídeos dels fets, i els pdf dels diaris. La pregunta és inevitable: d'aquí a 50 anys, hi haurà cap dispositiu que permeti llegir els llapis de memòria? Els més joves sabran què són? En tot cas, els veïns també hi van deixar cartes escrites a mà, on expressen els sentiments viscuts. D'aquí a 50 anys, doncs, la gent més gran de Fonollosa (és a dir, els infants i joves d'avui) viuran amb emoció la troballa. I les generacions més joves descobriran documents valuosíssims sobre allò de què hauran sentit a parlar tant a casa. I és que l'1-O també quedarà escrit a la història local de molts dels pobles atacats, com Fonollosa. I el que quedarà no és el dolor provocat per la Guàrdia Civil, sinó la lliçó de dignitat que van oferir els veïns.