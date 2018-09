ctm, en mans del temps

El patronat del Centre Tecnològic de Manresa, presidit per l'alcalde, Valentí Junyent, i integrat pel més granat de la societat civil manresana, va decidir ahir, amb només dues abstencions, que el centre nascut com a gran esperança de la recerca a Manresa desaparegui com a tal i es dissolgui dins del consorci Eurecat, un organisme privat que en tindrà la propietat i el control total. La raó per la qual es fa aquest pas és que la Generalitat va decidir ja fa temps concentrar els seus ajuts a l'Eurecat, cosa que deixa el CTM sense un finançament imprescindible. Els responsables del centre es neguen a acceptar-ho públicament, però es tracta literalment d'una desaparició forçada i de la conversió del CTM en una delegació més de les que ja té l'Eurecat. Només en quedarà una comissió assessora sense poder real. A la pràctica, tot queda en mans dels responsables de l'Eurecat, que tindran a Manresa unes instal·lacions que no constituiran en absolut una prioritat i on portaran els projectes que creguin oportuns. Si en són molts i bons, haurà estat un encert. Si no, haurà estat un negoci desastrós. El temps ho dirà.