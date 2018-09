DESPRÉS DE TANTS ANYS QUANTA RECANÇA...

Es diu que una imatge val més que mil paraules. Per aquest motiu, les lectures d'aquest diumenge, 30 de setembre (XXVI de durant l'any), em porten a la memòria Recança, una de les obres cabdals de Joaquim Vayreda i Vila (1843-1894). Un quadre que, inicialment, el mestre va batejar amb el títol que encapçala aquest escrit, però que també es coneix com l'Hivern.

Recança descriu el drama d'una família rural que, travessant un paisatge àrid i hivernal, tragina les pertinences de les generacions que han conviscut dins la casa pairal, que ara es veuen obligats a abandonar. Els protagonistes es dirigeixen, a contrallum amb expressió desolada, cap a l'horitzó infinit i crepuscular que s'estén davant dels seus ulls. Vayreda il·lustra, des d'una simplicitat evocadora extraordinària, la història real que afectà desenes de famílies de la pagesia rural, no només olotina sinó també d'arreu de Catalunya i Europa, en el temps de la revolució industrial. La misèria, el mal viure als camps, l'opulència dels nous propietaris rurals que sorgiren passada la desamortització de Mendizábal, obligà moltes famílies a desplaçar-se a altres parcel·les o bé a la gran ciutat, on entrarien a formar part de l'engranatge pèrfid i alienant característic dels primers temps moderns (Albert Mercadé).

Aquesta mena de monument a la pagesia catalana, a pesar del drama que ens exposa, està amarat d'esperança, tendresa i poesia plàstica d'alt nivell. Tanmateix, aquestes qualitats expressives no ens fan oblidar les causes d'aquestes situacions dramàtiques, a les quals van dirigides les paraules més dures de l'Antic i del Nou Testament; avui, segons la carta de Jaume: el jornal que escatimàveu als qui us segaven els camps clama al cel, i els crits dels segadors han arribat fins a les orelles del Senyor de l'univers. Heu viscut aquí a la terra una vida de delícies i plaers, us heu anat engreixant per al dia de la matança. Heu condemnat al just, l'heu assassinat, i ell no s'ha resistit (Jm 5, 4-6).

Recança ens porta a la història del nomadisme universal, obligat per mil circumstàncies de signe negatiu, sobretot per l'opulència i l'acumulació de béns i de riqueses improductives d'uns, que ha estat causa de la misèria de molts. I ens interpel·la sobre la nostra precarietat, sovint dissimulada pel nostre sedentarisme i acomodament, ja que tot el que tenim un dia o altre ho haurem de deixar, inexorablement.

Si aquesta consciència de precarietat ens la poséssim en lloc preferent de la nostra ment, ben segur que el nostre món milloraria molt.