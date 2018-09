eliminant la societat que advoca per la divisió

Els musulmans, per què us peteu?». Va ser la pregunta d'una estudiant de màster a la meva facultat, arran dels atemptats de l'11-S del 2001. La meva resposta ve ser: «Com que hi ha a qui agrada jugar a tennis, a nosaltres ens agrada petar-nos?». No va ser la resposta adient, va ser un contraatac. En aquell moment sí que vaig viure un rebuig palpable a l'ambient per ser de família musulmana. Ser musulmà no era guai, llavors. Recordo les poques ganes que tenia de respondre preguntes absurdes referents a la religió. Per què m'havia de justificar si no havia fet res? Recordo mirades de curiositat cap a mi quan algú de l'entorn parlava del tema. Recordo haver adoptat una vestimenta més ètnica per reivindicar les meves arrels. Recordo sentir al·lèrgia quan s'encallaven (passant llista a classe) pronunciant el meu cognom. «D'on ets, maca?». No entenia la dualitat que tenia internament. Quan just ja havia superat els fantasmes de la identitat en la meravellosa etapa de l'adolescència, aquests terribles atemptats van trasbalsar la meva realitat.

Recordo haver-me comprat una kufia (mocador blanc i negre típic de Palestina) i fer-la servir en lloc de la bufanda. «My name is Khan, and i am not a terrorist». Aquest era el meu sentiment intern, tal com diu el títol d'aquesta pel·lícula de Bollywood. No va ser gaire agradable aquell temps, hauria desitjat desaparèixer, i sort que em va agafar durant l'època de la uni i no a l'insti. M'hauria agradat trobar gent en el meu entorn de la mateixa «no-espècie» que jo. Potser hauria estat més sofert. Amb els atemptats del 17-A del 2017 s'ha afrontat el tema d'una altra manera. No s'ha generalitzat. L'opinió pública està més conscienciada de la problemàtica del fanatisme religiós, de l'abominació de certes ments que no pertanyen a una majoria? Islam vol dir pau, ser musulmà vol dir ser una persona de pau i qualsevol que no compleixi aquest requisit automàticament deixa de ser-ho.

Com algú és capaç de cometre uns actes tan terribles i injustificables? Em considero musulmana espiritual. Per molts seré musulmana «de mentida», una heretge. cap problema, aquí hi cabem tots. Hem d'evolucionar. Tant que la societat catalana cada vegada és més diversa, mestissa i més oberta. Avui en dia hi ha moltes realitats a Catalunya, i no es pot fer pedagogia amb un únic perfil de catalanitat. I aquí és on s'ha d'emfatitzar i apujar el volum de la pedagogia. Una pedagogia no paternalista que parli d'una realitat diversa. En la majoria d'escoles ja s'inculca aquesta diversitat, però s'ha d'estendre encara més si podem! Per altra banda, les comunitats culturals i religioses han de promoure encara més, si es pot, aquesta permeabilitat i osmosi cultural, on tot sigui pel bé de l'enriquiment sociocultural dels individus i la societat. Si uns sectors de la societat s'aïllen podrien aflorar certes problemàtiques. Guetos, crisis identitàries, ments dèbils, odi, videojocs violents, fanatisme religiós, falses promeses que poden desembocar en terrorisme. No caiguem en aquesta fórmula, no marginem al diferent i posem-nos en les sabates dels altres. Potser quan deixi d'haver-hi un «ells» i un «nosaltres» tot fluirà millor. Tots som un, tots som el mateix. L'odi neix d'una profunda desconeixença de l'altre. Si coneixes l'altre, l'estimes i el respectes.