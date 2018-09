EL RESPECTE ENTRE LES PERSONES

El respecte és un sentiment. Fa que les persones «ens trobem bé». És un motor que mou les persones a actuar retornant el respecte que han rebut en forma d'agraïment, de valoració positiva de les nostres paraules i de les feines que fem o proposem. Tot el contrari fa la falta de respecte. Sobretot si la persona és gran o està sensibilitzada per algun estat emocional especial.

Avui, moltes persones, d'actuar amb respecte, en diuen «viure en positiu» i també «viure lluminós». Es viu així quan una persona en tot moment procura de fer fàcil de superar les petites o grans dificultats de la vida diària. Llavors les persones comencen a agafar confiança, a perdre les pors i a ser felices. Quan falta el respecte, el procés és el contrari fins a acabar tancant-se com els cargols. Empeses per les pors arriben a un «viure negatiu» i un «viure fosc».

Algunes persones creuen que obeir lleis al peu de la lletra és el camí segur i únic per tenir un comportament correcte i bo. Això els dóna seguretat. Però les lleis no cobreixen totes les possibilitats i tampoc tenen en compte les interioritats de les persones, els factors subjectius: sentiments i ressentiments, amors i odis, interessos i desinteressos, nivell i desnivell de la capacitat de raonar, d'equilibri i de desequilibri psicològic.

Les lleis poden no ser ètiques. Si ens adonem que qui les fan són persones ben situades, amb molt poder pel càrrec que ocupen o han ocupat, ens adonem que tendiran a fer lleis protectores dels seus diners, de les seves posicions i dels seus béns i riqueses. I procuraran que durin tant de temps com els sigui possible. I així queden desprotegides les persones que més s'haurien de protegir. L'excusa: «No hi ha diners en els pressupostos», no val. L'educació, la sanitat i la cultura sempre queden per a quan «hi hagi diners». Per fer-se perdonar es fan servir paraules molt maques que no són equivalents o que una no suposa l'altra.

Penseu-hi: quin sentit té dir a qui et demana menjar, una escola, un pis, un lloc on ser acollit... «fins al mes que ve no tinc pressupost» (sabent que el mes serà molt més llarg). I mentrestant què fem? Això també val per a la cultura i per als altres drets que la Constitució reconeix a «tots els ciutadans». Que hi hagi persones grans que hagin de passar amb les pensions que tots sabem és, a més de tot, una falta de respecte. Les cues, les esperes, els entrebancs a passar per aconseguir el que necessiten, són una falta de respecte. Que hagin de fer heroïcitats per baixar del bus, les barreres arquitectòniques, la impossibilitat de tenir accés a actes populars, són faltes de respecte. I tantes més que podríem dir que priven de drets les persones grans i que són faltes de respecte. Que es muntin activitats i tallers per a persones grans que tenen diners i salut pot ser un bon començament que no disculpa de pensar en els altres que no en tenen.

Hem de fer el que cal, sobretot a la nostra ciutat. Pels títols que mostra en el seu escut i per tenir realment per a tothom «V. A.». Si els pressupostos no donen per fer el que cal, no els fem a Manresa? No els aprova l'Ajuntament? Doncs pel bé dels ciutadans grans i per no faltar-los al respecte, es canvien i endavant. Desitgem a totes les persones grans que puguin gaudir del màxim respecte.