afermar-se a l'acb

El Baxi Manresa obre avui a Madrid, davant l'Estudiantes, la lliga del retorn a l'ACB. Un dels reforços per a aquesta temporada, l'ala Pere Tomàs, manifestava en el suplement que aquest diari publicava divendres que «volem recuperar la força del Congost». Una frase, no pas desconeguda, que condensa el que ha estat l'esperit històric d'aquest equip. El d'un club petit que és capaç de competir entre gegants, bastint la seva fortalesa damunt de dos pilars essencials: una entrega total i absoluta dels jugadors a la causa, i l'empenta d'una afició que en els partits a casa ha de tornar a ser aquell sisè jugador que temien molts rivals. Un tret s'empelta de l'altre. L'any passat fora de l'ACB i l'ascens novament assolit hauria de ser un reset que permeti reactivar aquell esperit històric. De fet, en el play-off per l'ascens ja es va començar a palpar de nou. Ara toca afermar-lo. Més enllà dels encerts de plantilla, tècnics i tàctics, la comunió jugadors-afició és la primera arma per arrelar a l'ACB.