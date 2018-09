Per celebrar només hi ha la votació de l'1-O i l'apoderament del dia 3

Gonçal Mazcuñán i Boix

Tal dia farà l'any. Demà, aniversari. I dimecres, també. Sentiments contradictoris en les celebracions, perquè no hi haurà cava ni felicitacions, però sí molta emoció compartida i abraçades d'encoratjament pel que es va viure l'1 i el 3 d'octubre de l'any passat. Dates històriques per a la memòria col·lectiva, que recordaran per sempre dos fets excepcionals: l'expressió democràtica de més de dos milions de persones exercint pacíficament el dret a vot per decidir el seu futur, i la mobilització popular més gran i unànime mai aconseguida per denunciar l'ús de la violència policial que, d'altra banda, va ser incapaç d'impedir les votacions.



A un any vista d'aquells esdeveniments, les contradiccions dilueixen el sentiment de festa, perquè la victòria aconseguida a les urnes i al carrer no ha tingut concreció efectiva en la continuació del procés engegat. Una barreja de dubtes, improvisacions, i temor per la reacció desproporcionada de l'estat qüestionat va col·lapsar l'acció de govern i paralitzar la iniciativa popular. La vulneració de drets fonamentals, la repressió, l'amenaça i l'asfíxia econòmica per part del govern central han acabat de condicionar l'avenç en els objectius traçats fa un any.



Tanmateix, és l'aniversari d'allò que ens ha dut a aquest present, el que es converteix en punt d'inflexió de la situació anormal viscuda el darrer any. La brasa d'aquella foguera de l'octubre passat ha mantingut el caliu de l'anhel legítim. Ja s'ha dit que la tardor serà intensa i s'anuncien accions de govern que han de visualitzar la progressió del projecte republicà. S'encoratja la mobilització en defensa dels objectius fixats. Setmana rere setmana creix el clam que reivindica l'alliberament dels empresonats i dels exiliats. Dia que passa, dia que s'incrementa el nombre de veus que denuncien el disbarat judicial de la causa general contra Catalu-nya. El descrèdit internacional només proven d'apaivagar-lo amb allò de l'assumpte «intern» amb què s'excusen els països «amics» per no fer petar l'equilibri del sistema. Però és clar que la resolució del conflicte forçarà un canvi d'actitud i de comportament a tots els implicats.



Encara més: a hores d'ara, ningú amb un dit de front no pot justificar l'acte que ahir es va organitzar a Barcelona per homenatjar els policies que van reprimir violentament les votacions de l'1 d'octubre. Dijous a la nit no puc endevinar com devia acabar ahir, dissabte, semblant «celebració». Però sobren motius per veure incitació a l'odi contra Catalunya en la intenció d'aquells que van organitzar i celebrar el singular aniversari d'agressions i violència antidemocràtica. Justificar-ho no fa res més que refermar el convenciment d'aquells que volen viure en un país millor que l'actual.



PS: com cada setmana, aquesta també ha tingut fets destacables al marge de la voràgine política. Remarco l' eWoman que va organitzar aquest diari per posar en valor les experiències d'èxit personal, professional i social de dones que ocupen càrrecs executius en els seus àmbits de treball. Totes elles i les que van ser premiades són un actiu que enriqueix el teixit social i productiu del nostre territori. Un luxe i un valor a potenciar.