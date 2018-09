la joia i l'esgarrifança

Avui és 30 de setembre, i això vol dir que demà és 1 d'octubre, aniversari del referèndum. Però com que demà és dilluns i els dilluns no es publica aquesta secció, serà avui que faci el recordatori d'aquella diada històrica i impactant.

Aquell dia vaig voltar per Manresa i vaig estar pendent de la tele i les xarxes. Vaig anar a una colla de centres de votació i en cap d'ells no hi va haver càrregues de les policies espanyoles, però en tots circulaven les imatges dels indrets on sí que havien succeït. Les xarxes les servien a la gent que feia cua durant hores.

Aquella tarda vaig escriure el comentari per publicar l'endemà, i recollia el garbuig d'impressions d'una jornada capaç de saturar qualsevol. «Va ser el dia de la festa i de la indignació. De la festa pel vot, per la joia de votar i ajudar a votar sobre la independència. La festa de sentir-se part d'una mobilització gegantina –tres milions, segons el Govern–, d'arribar-hi hores abans i quedar-se després per «defensar les urnes». I de la indignació per les imatges que alarmaven des dels telèfons mòbils i espantaven des del televisor. Imatges de porres, de cops, de tracte violent a gent que aixecava les mans».

Espero que la direcció del diari no m'ho descompti del sou si també reprodueixo la part final de l'article: «Avui comença l'endemà, el dia o els dies en què necessàriament ha de passar alguna cosa important. A Catalunya ningú no entendria que el Parlament, el Govern, les entitats, no actuessin en alguna direcció. Han passat dues coses massa transcendentals. Una és la massiva participació en el referèndum, palpable més enllà de les xifres per qui s'hagi pres la molèstia de voltar pels col·legis. L'altra és l'actuació de les forces a les ordres del ministre de l'Interior, una ofensa massa greu per romandre impàvids [...]. La festa i l'esgarrifança demanen de la mateixa manera una resposta de les cúpules de la política catalana, i en especial del Govern i dels qui li donen suport. Però l'experiència diu que el sobiranisme polític té una tendència malaltissa a barallar-se quan menys li convé. I avui també comença l'endemà de l'Estat, amb tota la seva capacitat de querellar, processar, suspendre, multar, intervenir. Al cor de l'aparell batega un desig irat de passar comptes amb la Generalitat. Els Mossos estan en el punt de mira des d'ahir a primera hora. I Puigdemont, des de molt abans; el que li passi pot dependre del que faci aquests dies».

La resta ja la sabem.