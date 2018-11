Res no és per casualitat

Us imagineu unes eleccions a Catalunya on bona part del debat entre els diferents candidats fos per parlar d'Andalusia? No, oi? Doncs és el que està passant a Andalusia, on sembla que estan més pendents de nosaltres, del procés i dels supremacistes, que no pas d'ells mateixos. Al debat entre els candidats que hi va haver a Canal Sud van dedicar un dels blocs a parlar gairebé exclusivament de Catalunya. Ens prenen per rucs a uns i altres? Sembla que sí. Més coses que tinc ganes de dir. Si els dos partits grans majoritaris de l'Estat, el PP i el PSOE, pacten la renovació del Consell General del Poder Judicial i el tret els surt per la culata, com ha acabat passant, no és un senyal d'un cert desmembrament de l'Estat tal com el coneixem ara? O això, o és que els polítics ja no són el que eren. M'inclino per totes dues opcions. Una cosa més. El magistrat Manuel Marchena ha renunciat a dirigir el CGPJ, tal com havien pactat PSOE i PP prèviament (allò d'abans), perquè, segons ha dit, s'ha posat en dubte la presumpció de la seva independència judicial. Si li preocupa la seva reputació i la de la Justícia espanyola també hauria de renunciar a presidir els judici contra els presos sobiranistes. I acabo. A tu et poden dir tranquil·lament colpista o ets d'un escamot separatista. És un llenguatge estudiadíssim. Però si els dius feixistes s'enfaden.