Els mocs i el tió

Enfotre's d'un símbol es pot comparar amb mocar-s'hi? Si la resposta és afirmativa, llavors el pobre Dani Mateo, l'home que es va mocar amb la bandera, hauria de defensar-se ensenyant al jutge el vídeo en què Viggo Mortensen explica què és el tió català al late late show de la CBS. Mortensen, parella de l'Ariadna Gil, ho devia descriure amb la millor intenció, però el que va aconseguir va ser que tot el plató rigués i que es tractés amb un inequívoc aire de burla una tradició profunda i amb un densíssim fons cultural. La vulgarització de la tradició (inevitable: la massa vulgaritza tot el que toca) l'ha convertit en una mena de ninot infantiloide digne d'uns dibuixos animats soviètics, però el tió és una cosa molt seriosa. En un programa de divulgació científica segur que s'hauria escoltat l'explicació de l'actor amb gran respecte i interès. Però els late shows són programes d'humor. I a més, Mortensen va confondre els termes, va traduir tió per tiet, i va definir el tronc com un tiet caganer, un crapping uncle que els nens piquen com embogits. En el precís moment que en un programa d'humor apareix la paraula cagar el públic sap que toca riure i s'encén el retolet de laugh. En aquest context, que uns ianquis s'enriguin del nostre adorable tió és desconcertant, però no és ofensiu. Els mateixos ianquis, al canal del costat, bavejarien admirats. El context ho és tot. Però sí, ja ho entenc: per als que estan linxant el pobre Mateo, tot això és massa complicat.