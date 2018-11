Amb la lletra A

Jugo cada vespre al penjat. El meu fill petit m'escriu la lletra inicial de la paraula a la pissarra: la lletra A. És la primera de totes les lletres, és una vocal infal·lible. Poques vegades falla. Em mira i sap què penso. «Hi ha moltes paraules que tenen la lletra A, mama», em diu mentre l'escriu amb precisió. El mot amagat va deixant-se veure, a poc a poc. És Arbre, i penso en l'arbre caigut a la vora del riu Cardener. L'he vist des del cotxe. Tombat en direcció a l'aigua, desfalcat, mostrant unes arrels poderoses, tentacles entortolligats en uns peus de fang. La mateixa pluja que ens regala vida estova la terra, desfà talussos, desborda cabals, provoca esllavissades i s'emporta vides. Penso en el veí de Castellbell que ha mort en el descarrilament del tren. Només feia mig any que vivia al poble. Poc temps. Massa poc. Mentre l'arbre de veritat jeu –quants anys tenia?–, uns operaris acaben d'instal·lar l'arbre de Nadal a la plaça Major de Manresa. Un arbre de veritat substituït per un de mentida. L'estructura –l'he vista– té els peus de ferro.



La segona paraula comença amb N. Li dic la A i em dibuixa la base de la forca. Dic la E i l'encerto. És Neu. Penso en blanc i en el Nadal que no és, però que hem permès que s'hi instal·li al carrer. Al migdia, la pista immaculada de patinatge a la plaça de Sant Domènec m'enlluerna. A contrallum, no s'hi veu cap ratllada dels patins. Només una capa llisa i uniforme. Un full en blanc. Un noi, temerari, que va amb dues crosses i una motxilla vermella, travessa el carrer fent saltironets. Dos cotxes que circulen en sentit oposat han d'afluixar la marxa. A pocs metres hi ha un pas de vianants. La meva mare hauria exclamat: «No sé pas com no passen més coses!».



A l'altra vorera, un altre noi passeja un infant en cotxet i un gos lligat a una corretja. S'atura en sec. L'animal defeca mentre la criatura comença a plorar. És evident que aquesta aturada no agrada al petit. El noi s'acota per recollir la caca amb un gest après sense deixar anar el cotxet. Amb la bossa a la mà, aixeca el braç i, com pot, avança empenyent cotxet i gos fins a la paperera més pròxima. Al terra queden restes de la deposició, que alguna sola de sabata o roda de bicicleta s'endurà. Em meravella les famílies que compaginen la criança de nadons i animals.



Miro enlaire i veig els estenedors de l'edifici atapeïts de roba. Un dels balcons s'ha transformat en un hivernacle. Folrat de plàstics subjectats amb pinces, resguarden plantes de fulla verda. Al balcó del costat un senyor panxut mira el carrer des d'una cadira de fusta. L'acompanya una tor-reta escrostonada amb unes flors falses d'un vermell descolorit. Última paraula del joc. Comença amb la lletra P. Té cinc lletres i conté una A. Si l'encerto em salvo.