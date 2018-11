«Bicho» i «hija de puta», va dir el jutge

Oi que aquestes paraules no les hauria de pronunciar ni un adolescent per barallar-se amb una companya de classe, ni cap persona ben educada, ni cap persona decent, ni cap persona... Doncs al país veí, les pot dir un jutge tot rient-se de la seva víctima. Francisco Javier Martínez Derqui instrueix els procediments civils i penals derivats del divorci i de les dues denúncies per maltractaments psicològics, amenaces i coaccions presentades per María Sanjuan.

Quan es va acabar la vista, algú va oblidar-se de desconnectar la gravadora i es pot sentir perfectament com el magistrat (que ja hauria d'estar cessat de feina i sou) es burlava de la María. No sols amb aquests insults de «bicho» i «hija de puta»; a més tenia la baixesa moral de riure's de la pobra víctima imaginant-se-la al Sálvame perquè ella és model i ell un empresari d'una família molt notòria de Madrid.

La María no havia pogut anar a la vista perquè, en assabentar-se que el jutge li havia retirat l'ordre de protecció (quan l'informe policial era de valoració de risc extrem), va tenir un atac de pànic i va ser ingressada d'urgència. Per què un jutge prefereix córrer el risc de violència extrema i no s'até a la prudència? Quantes respostes se m'acuden, a part de masclisme i maldat? Moltes: mal professional, misogin...

La María havia denunciat que el marit li tornava a casa borratxo. Al principi, a les nits, i l'amenaçava a ella i a les criatures. Que n'agafava una i es tancava amb ella a l'habitació. Que després va començar a amenaçar-la també de dia i davant d'altres persones. Que l'havia deixada sense recursos econòmics retirant-li la targeta bancària i li havia posat vigilants de seguretat dins de casa. Aquests no la deixaven ni anar sola a veure les criatures quan ploraven.

Que potser es tracta d'un cas de gelosia desfermada? Doncs si tenen tants diners, per què no fa tractament? I deixa de beure! Com si la María no tingués prou problemes, a sobre, qui l'hauria de defensar, un jutge, és tan dolent i mal professional que s'esforça a ensorrar-la més avall.

En la gravació també es riu de l'ensurt que tindrà en veure que li ha retirat la custòdia dels nens durant les vacances escolars i que li ha ampliat el règim de visites. Deixar al pare unes criatures que ha amenaçat i que ha utilitzat per amenaçar la mare? Que ha estudiat a la Juan Carlos?

El cínic, a més, va tenir la mesquinesa de dir que les hi retirava perquè es pogués recuperar millor! Ni un porc li faria això a una truja!

I és que la impunitat de la injustícia, en excés arrelada tant a les altes com a les baixes instàncies de Madrid, no fa sinó malmetre els individus i, de pas, la societat.