El Bages: una dinàmica positiva

Segons les dades de l'Anuari Econòmic Comarcal 2018 del BBVA, que dirigeix el professor Josep Oliver, la nostra comarca va ser l'any 2017 la segona de Catalunya en creixement econòmic. El Bages va ser, juntament amb Osona i per darrere del Vallès Occidental (5,1), una de les tres comarques que més va aportar al PIB, un 4,2 del Valor Afegit Brut (VAB).

L'Anuari constata el fort creixement del PIB de Catalunya (3,4%) gràcies, entre altres factors, a la forta expansió de tot l'any, malgrat les incerteses del darrer trimestre. I destaca uns avenços importants en les Comarques Centrals (entre les quals Osona i Bages), l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona, que se situarien com a punta de llança de tota l'estirada econòmica nacional.

En el cas del Bages el creixement és força equilibrat entre diversos sectors: 1,4% al sector primari; 5,5%, a l'industrial; 4,1%, a la construcció; i 3,4%, als serveis. Es confirma, per tant, la fortalesa de la indústria a la comarca, si bé cal ressaltar un equilibri important, entre els diversos sectors.

Aquestes bones dades econòmiques, assolides gràcies a l'esforç col·lectiu d'institucions, administració, empresariat i treballadors, situen la nostra comarca en la línia de recuperació i sortida de la crisi. Val a dir que la nostra comarca se'n surt, malgrat els desavantatges que té per les males comunicacions amb l'Àrea Metropolitana i la poca atenció que, en aquest sentit, ens tenen les diferents administracions (peatge de la C-16, no acabament de la B-40, pèssimes infraestructures ferroviàries...).

Caldrà encara fer un esforç més per arribar a les cotes on érem abans de la crisi. Per exemple, encara som lluny (–12%) del nombre d'afiliats a la seguretat social d'abans de la crisi: 2007: 71.900; 2017: 64.300. Entre altres causes, aquest desfasament és degut a la millora de la productivitat industrial (el pes de la indústria 4.0 es fa notar: més producció, amb menys personal). En canvi, en el sector serveis el nombre d'afiliats supera llargament el de 2007 (42.200 per 38.000).

Mirant més de prop alguns sectors, en l'industrial, els creixements més forts (7%) es situen en la metal·lúrgia i productes metàl·lics, la maquinària i el tèxtil. La construcció ha crescut també, però gràcies a l'obra civil, sobretot. I el sector primari deu el seu creixement a la ramaderia (porquí i aviram).

Tot plegat, doncs, unes dades que animen a continuar treballant en el desenvolupament de la comarca, conscients que aquest és el millor camí per sortir definitivament de la crisi. Ara és un bon moment també per tenir una estratègia clara i apostar per les prioritats que ens han de posicionar com a comarca dins el panorama econòmic de Catalunya. Per això des del Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa hem fet públic no fa gaire un Pla d'Accions amb diverses línies estratègiques, que caldrà anar implementant en anys successius.

El consens entorn de les propostes fetes ens confirma que a la nostra comarca hi ha voluntat col·lectiva de treballar tots en una mateixa direcció. I alhora que caldrà conjuntar els esforços dels diferents sectors, dotar-nos dels instruments de governança necessaris i estimular i donar suport a les propostes que ens permetin avançar en el creixement econòmic, sempre pensant també en la sostenibilitat i en una economia circular.

És en aquesta línia que treballem des del Consell Comarcal juntament amb tots els agents econòmics i social de la comarca.