Borrell fent l'indi

La supèrbia de Josep Borrell és tan oceànica que es manifesta en dos plans diferents, i en tots dos amb gran intensitat. D'una banda, el ministre que explicava secrets d'Abengoa sent una necessitat irreprimible de demostrar que la seva intel·ligència no només és profunda sinó que, a més, pot ser arravatadorament irònica. Per això, quan vol dir que els Estats Units primigenis no van haver de lluitar contra grans potències, sinó només contra comunitats indígenes que no constituïen una gran amenaça, deixa anar que només van haver de matar quatre indis, pfiiff, i aquest pfiiff, una bufadeta que va fer just en acabar la frase, s'assembla molt, ves per on, al pfiiff que li va dedicar el diputat a qui ell va atribuir una escopinada inexistent que va ser elevada a la categoria d' hipogrito huracanado. Les comunitats indígenes dels estats sud-americans que haurà de visitar com a ministre d'Exteriors, segur que també hauran interpretat el pfiff de Borrell com una escopinada. Però aquest és només un pla. L'altre pla de la seva personalitat és el que el porta a adoptar aquest posat justament quan parla d'indis. Borrell pontifica amb supèrbia institucional d'home d'estat de debò amb ministeri de debò, i menysprea tot el que va de tinent coronel en avall. Per a Borrell, per sota d'un estat sobirà amb bandera a l'ONU i trajectòria imperial no hi ha res. Només províncies, autonomies i indis. O sigui, perdedors descartats per la història. Pffiiifff.