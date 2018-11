Columna ferroviària autoplagiada

Aquesta columna d'avui és de les que m'han resultat més fàcils. Els ho confesso sense rubor, pràcticament m'he limitat a transcriure'n una que vaig plasmar en aquest mateix espai fa uns tres anys. I que, alt per alt, deia això. Devia ser cap a final dels anys 80 o principi dels 90. Època en què jo era un usuari-patidor del servei de Renfe, que cada dia em transportava (?) a la universitat. Era un dia de tempesta, d'aquells que, per al viatger experimentat, feia presagiar que sortida i final de trajecte caurien en mans de la incertesa. Vam arribar a sortir (de Sant Vicenç). Però, per aquells trams inhòspits i encaixonats entre balços regalimants que hi ha per Vacarisses, el tren va fer una de les parades habituals en terra de ningú. Passats uns minuts d'aturada i d'interrogants flotant en l'aire, vam interpel·lar el revisor, que ens va dir que hi havia una petita esllavissada a la via i que els serveis de manteniment trigarien. Malhumorats però decidits, uns quants viatgers vam saltar a la via i, sota la pluja, vam retirar a mà les pedres acumulades. Vint minuts després, repreníem el trajecte.

Han passat 30 anys d'aquell anecdòtic capítol personal i tres des que ja el rememorava en aquest espai. I les mateixes trinxeres (com anomenen aquests balços) continuen sent tristos protagonistes. Malgrat la comoditat que em suposa, tant de bo en un futur proper no tingui sentit transcriure aquesta columna.