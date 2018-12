El ministre dissimula

La senadora Maria Fraixanet, d'En Comú Podem, va fer sentir ahir al ministre de Foment, José Luis Ávalos, la veu dels alcaldes del Bages i la seva reclamació d'inversions a la línia de Manresa de la Renfe. En plena comissió al Senat, Ávalos va donar una resposta que ni tan sols no es va assemblar a una resposta. No era esperable que el responsable d'infraestructures prengués compromisos detallats per respondre una pregunta d'un altre partit, però la vaguetat amb què va contestar està molt enllà de l'esperable. Dir que s'ha posat en marxa una comissió de seguiment amb la conselleria és tirar pilotes fora sense cap intenció de dissimular. Ávalos té un document que un govern del seu propi partit va elaborar amb la previsió d'invertir quatre mil milions. Només havia de repescar-ne els elements que corresponen a la línia de Manresa i, amb la vaguetat que li convingués, marcar com a mínim un horitzó de futur. No va fer ni això. Ávalos va convidar a abandonar qualsevol esperança.