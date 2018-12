Metges i pacients cremats

Els metges no són gaire donats a protestar. Que convoquin una vaga de cinc dies és que deuen estar molt cremats, i si a més a més es manifesten pels carrers de Manresa, és que ja no deuen poder més. Eps, cal dir d'entrada que els usuaris també n'estan, de cremats i cansats de llistes d'espera, que et donin hora ves a saber quan, de visites sense que ni t'auscultin i d'aquelles que en pocs minuts t'enllesteixen sense que et treguin de sobre l'angoixa amb què has entrat per si tens un mal dolent. Com deia, però, ara que ja l'han desconvocada. L'estratègia ha sigut més que bona. En el moment que la principal consigna i/o reivindicació s'ha centrat a tenir més temps per atendre els pacients, ha desarmat qualsevol contrareacció del Govern, que l'únic que ha pogut dir és que hi està d'acord (i qui no, oi?) i a més a més s'han guanyat la comprensió dels usuaris de la sanitat pública. Si la demanda més important hagués sigut l'econòmica, que també hi té a veure, seria tot diferent i ahir els metges que es van manifestar pels car-rers de Manresa s'haguessin endut alguna bronca. Sí, una manifestació de bates blanques. N'heu vist mai cap? Des del primer minut els metges ja tenien guanyada la batalla propagandística i el Govern no va saber o no va poder contrarestar-la. A veure, però, si a la pròxima visita em miren als ulls, m'ausculten i no em perden l'electro.