Els serveis funeraris, públics comarcals?

La pèrdua d'un ésser estimat és un dels moments més complicats que tindrem en la vida, és una situació on les persones necessitem acompanyament, suport i ànims, i la majoria de vegades en aquestes circumstàncies, altres cabòries tenim, no pensem en el cost que té aquest servei, si és just o adequat a les nostres necessitats. Amb això no vull dir que la feina que fan els professionals que ens acompanyen no sigui bona, ans el contrari, sinó si els costos del servei són apropiats, i aquests no els marquen pas ells. Crec que sempre que parlem dels serveis funeraris ens hem de situar primer en el context emocional en què ens trobem i que suposa la utilització d'aquest servei.

Des del Consell Comarcal del Bages, amb la voluntat de seguir millorant els serveis als municipis i per tant a la seva ciutadania, i davant la demanda d'estudiar la possibilitat de crear un servei funerari públic comarcal, es va crear una comissió per estudiar aquest fet. El primer pas com a Consell Comarcal ha sigut demanar un estudi de viabilitat econòmica a la Diputació de Barcelona, que ha realitzat un treball exhaustiu del marc normatiu, el territori que tenim i l'oferta actual, la quota de mercat que hi ha a la comarca, els preus de les empreses que ofereixen aquests serveis, i defineix la possible inversió que s'hauria de realitzar, els costos del servei i l'activitat estimada perquè fos viable econòmicament. Malgrat que sembli que un informe d'aquestes característiques ja es podria haver realitzat, ha sigut la primera vegada que un ens públic, en aquest cas el Consell Comarcal del Bages, el demanava a la Diputació, i aquest fet ha suposat un repte per a ells i per a nosaltres.

L'estudi conclou que per oferir aquest servei s'hauria de sortir amb una inversió inicial de gairebé un milió d'euros, per a la construcció d'un tanatori, més els elements de transports i tots els béns i personal que hauria de tenir el servei. Malgrat els costos inicials tan elevats, es preveu que en un període de 30 anys l'activitat generaria els recursos suficients per finançar-se, i amb preus més econòmics que la mitjana actual. L'estudi preveu oferir un servei complet de 2.100 a 2.300 euros (sense IVA).

Davant d'aquestes dades, la viabilitat econòmica del servei sembla garantida, però se'm generen altres dubtes que hem de considerar, com la manera com el Consell podria assumir aquesta despesa inicial tenint en compte que no pot rebre cap ajuda pública ni directa ni indirecta, i no és una entitat amb ingressos propis com ara un ajuntament. La resta d'operadors, veient el marge de benefici que tenen, podrien trencar el mercat de la nostra comarca durant un temps i provocar pèrdues que obliguessin el Consell Comarcal a haver de liquidar el servei. Per altra banda caldrà preveure la polivalència del personal i una disponibilitat en funció de les necessitats que pugui haver-hi, el que podria provocar en alguna ocasió que si tinguéssim les sales plenes no podríem garantir el servei i el lloguer puntual d'altres ubicacions l'encariria molt. Però malgrat aquestes consideracions econòmiques, n'hi ha una de més important: on ubiquem aquest servei perquè sigui accessible per a tothom? La centralitat de Manresa o els pobles del voltant seria el més òptim, però: quanta gent marxaria del seu poble per acomiadar els seus familiars o amics, i haver de fer uns quants quilòmetres en cotxe, quan el que es busca és la proximitat i el caliu dels teus?

Totes aquestes consideracions s'hauran de tenir en compte abans de fer cap passa definitiva, igual que s'haurà de definir quin model de gestió i funcionament hauria de tenir. Si es poden aprofitar equipaments ja existents... Per això la nostra intenció es seguir avançant, juntament amb la Diputació de Barcelona, a la qual tornarem a demanar el suport, per tenir amb més concreció totes aquestes consideracions, i poder afrontar un debat polític amb més garanties i coneixements, per consensuar les possibles accions a realitzar sobre la possible creació d'una empresa funerària pública comarcal.

El que sí que evidencia aquest estudi, fet que per desgràcia ja coneixíem, és que els preus actuals de les funeràries del Bages són excessivament elevats i podrien ser unes empreses perfectament sostenibles amb uns preus més baixos i més dignes. Esperem que aquestes dades puguin portar a fer una reflexió als empresaris del sector i les tinguin en consideració.