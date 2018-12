TEMPS D'ADVENT

Comencem l'Advent: un temps de pregària, reflexió i preparació espiritual per acollir el Nadal, que s'estendrà durant quatre diumenges fins a arribar al dia de Nadal. La litúrgia ens prepara per renovar en nosaltres la capacitat d'esperar «bones notícies», acollir persones i acollir sobretot el «Déu-amb-nosaltres» un any més amb joia i confiança.

L'evangeli d'aquest diumenge (Lc 21,25-28.34-36) ens situa Jesús al Temple de Jerusalem poc abans no comenci la Passió. S'adreça als deixebles amb prediccions catastròfiques: «Hi haurà se-nyals prodigiosos en el sol, la lluna i les estrelles», «pel bramul del mar i per les onades embravides», «fins i tot els estols celestials trontollaran»... Ens descriu un món remogut, ple d'incerteses, en contrast amb notícies esperançadores: «el Fill de l'home venint», «el vostre alliberament s'acosta»... Ens convida a tenir una actitud d'espera vigilant: «redreceu-vos», «estigueu alerta», «vetlleu, doncs, i pregueu».

Totes aquestes imatges de destrucció prediuen la caiguda d'un règim social injust el centre del qual es troba al temple de Jerusalem al qual Jesús s'ha referit com a «cova de lladres». En aquesta societat pervertida, la vàlua de la persona es mesura pel poder, els honors, el prestigi i els diners que posseeix. En canvi, en el nou regne que anuncia Jesús, format per homes i dones «nous», a la persona no se la valora per les seves possessions materials, sinó pels seus valors i actituds. L'alliberament de la persona comença renunciant a tots aquests privilegis (poder, honor, prestigi i diners) i abraçant els germans.

Jesús ens interpel·la, ens pregunta quines són aquelles «preocupacions de la vida» que afeixuguen el nostre cor. De quines coses necessitem alliberar-nos per ser homes i dones nous? Què és allò que ens lliga o ens fascina? Com utilitzem la nostra llibertat per transformar el nostre món i fer-lo més humà, més just, més amorós? Jesús ens convida a fer totes aquestes reflexions mentre esperem, amb confiança i joia, l'arribada del Nadal, i a la vegada ens esperona a actuar i a ser testimonis vius de la Bona Nova.