Avui, el saló de sessions de l'ajuntament de Manresa es vestirà de gala per honorar els 10 supervivents bagencs de la Lleva del Biberó, deu homes cridats a files als 17 anys que ja n'han complert 98. Són història viva. Només a Manresa, la crida a files va arribar a 291 nois. Molts dels qui hi van anar van morir al front i la resta va patir la repressió: camps de concentració o presons franquistes i, de nou, servei militar. Anys allunyats de casa. Com explicava a aquest diari l'historiador Joaquim Aloy, impulsor de l'Associació Memòria i Història de Manresa, «qui no va perdre la vida, va perdre la joventut». Josep Herms Mateu, Jaume Navarro Torras, Antonio Vives Masip, Miquel Solervicens Vila, Rosendo Badia Trullàs, Tomàs Dalmau Colom, Salvador Farrés Oliveras, Joan Casellas Soler, Miquel Pecanins Fainé i José Fernández Olmo seran homenatjats avui en un acte impulsat pel Consell de la Gent Gran de Manresa i el del Bages. Un pas més en la tasca de recuperació de la memòria històrica. Un homenatge de justícia.