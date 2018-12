Una correcció

El president de Renfe, Isaías Taboas, diu que encara no té respostes per l'esllavissada de Vacarisses que va causar la mort d'una persona veïna de Castellbell i el Vilar. L'empara en el fet judicial, en la suposada investigació incompleta, a vegades provoca situacions que s'aproximen molt a l'absurd. La causa és òbvia, una esllavissada després de dies de pluja va ocupar la via i ningú no va advertir-ho abans que hi passés el primer tren. Faria bé Renfe i Adif de mirar com estava construïda la paret, si hi havia el sistema de filtratge adequat, si era prou valenta per aguantar la pressió de la terra molla, i la mateixa Renfe podria mirar si seria d'utilitat que cada dia abans de començar un servei en una via hi passés un comboi a mirar l'estat de les instal·lacions. Un procés judicial, el que no pot fer és ajornar l'aplicació de mesures correctores. I en aquest punt sí que hi ha d'haver una intolerància zero per part de la societat i de les administracions que representen els ciutadans.