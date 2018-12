Viure en directe la presentació del calendari solidari del Taller Coloma és una experiència que deixa empremta. El centre especial de treball i ocupacional que va obrir portes l'any 1984 dona feina i tractament a un centenar de persones. És un dels serveis que ofereix l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà juntament amb l'escola d'educació especial La Llar Santa Maria de Queralt, el centre d'atenció precoç i els pisos tutelats. Des de fa vuit anys, el Taller Coloma edita un calendari en col·laboració amb l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis (Aftdao) que va néixer arran de l'incendi que es va declarar a la bugaderia del centre i que s'ha anat mantenint. Cada any es treballa amb un fil conductor i diferents personatges de la comarca hi surten retratats amb usuaris i treballadors del centre. Els calendaris es venen i els beneficis van per la causa.

He tingut la sort que em proposessin ser al calendari del 2019, dedicat a les dones. Participar-hi ha estat una lliçó sobre el pes real dels nostres problemes i m'ha permès viure un extraordinari espectacle d'emocions i tendresa, d'humanitat. Els indicadors de benestar mesuren generalment termes econòmics. Se n'hauria d'inventar algun que tingués en compte el valor de l'esforç de persones com la gent de Coloma, perquè viure, fer tot el que fan, els costa molt més. Són un exemple i patrimoni del Berguedà.