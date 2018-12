Doncs ja són aquí. Si algú els trobava a faltar o s'alegrava de la seva absència ja no cal que hi pateixi: la ultradreta ja té un lloc a les institucions a Espanya i arriba amb vocació de ser un actor polític més. S'estan fent moltes anàlisis del per què de la irrupció volcànica de Vox a Andalusia. Hi ha lectures de totes les tendències, i pot ser que totes tinguin raó. Des del context internacional, en què la inseguretat generada per la llarguíssima crisi econòmica i l'allau migratòria ha estat un fantàstic caldo de cultiu, fins a factors més locals que reclamen un estudi detallat del fenomen. En el cas dels reaccionaris, xenòfobs i nacionalistes espanyols el factor Catalunya ha estat determinant. Sigui com sigui, avui la democràcia i els drets adquirits en quaranta anys sense dictadura al conjunt de l'Estat estan més en risc que dissabte. Res no fa preveure que l'onada Vox hagi d'aturar-se a Sierra Morena, perquè els esputs d'Abascal i companyia trobaran arreu on caure. La resta de formacions que s'esgarrifen de l'arribada de l'extrema dreta a les institucions haurien de reflexionar a fons sobre la seva responsabilitat en l'eclosió, finalment, del fenomen. Tots hi tenen la seva part de culpa i tothom haurà de lamentar-se'n més d'hora que tard si l'ou de la serp no és desactivat amb polítiques que contrarestin el llenguatge directe, visceral i explosiu del nou autoritarisme.